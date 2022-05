Bus prende fuoco, incendio distrugge mezzo Gtt a Condove

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Incendio su un autobus, oggi pomeriggio, nel cortile del deposito Gtt di via Roma, a Condove (Torino), dove il mezzo stava rientrando dopo il regolare servizio extraurbano sulla linea 1068 Torino-Condove. A bordo non erano presenti passeggeri e il conducente, viste le fiamme, ha subito dato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Susa e Borgone e una pattuglia dei carabinieri. Il veicolo coinvolto, un Iveco MyWay, di recente acquisizione e ancora in garanzia, è stato immatricolato il 30 agosto 2019, e, precisa una nota Gtt, "ha, per un mezzo adibito a questo servizio, pochi chilometri all'attivo, 150.000". (ANSA).