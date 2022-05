Sanità: robot Nao e Pepper protagonisti ad Asti

(ANSA) - ASTI, 12 MAG - Un robot umanoide in grado di supportare i pazienti e il personale sanitario nella compilazione di una scheda anamnestica prima della somministrazione di un vaccino. È uno dei possibili impieghi dei due robot mostrati oggi, nell'Aula magna del polo universitario di Asti, agli studenti della scuola media Brofferio. A presentare Nao e Pepper, i ricercatori e i tirocinanti del Laboratorio di simulazione del comportamento e robotica educativa Luciano Gallino, coordinato dal professor Renato Grimaldi, struttura che fa parte del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino.

Il laboratorio Gallino ha collaborato con l'Asl AT e con l'Asl To4 per lo sviluppo di un progetto sperimentale di ricerca legato al robot Pepper, un umanoide di circa 1 metro e 20 centimetri di altezza, e al suo possibile utilizzo nei percorsi di cura e di assistenza.

È stato illustrato come Pepper possa essere di supporto all'attività sanitaria, ad esempio, proprio nella compilazione di una scheda anamnestica prima della somministrazione di un vaccino.

In aula c'era invece Nao, un umanoide di dimensioni più contenute (circa 60 centimetri), adatto all'interazione con i più piccoli, anche in ambito sanitario.

"In sanità, come in tanti altri settori, l'innovazione tecnologica e informatica sta facendo progressi rapidissimi - sottolinea il direttore generale dell'Asl di Asti, Flavio Boraso -. Pensiamo che in futuro, fra qualche anno, l'utilizzo degli umanoidi possa essere di grande aiuto nell'ambito dell'assistenza sanitaria e di supporto all'attività degli operatori in situazioni particolari, ad esempio nell'esecuzione di compiti ripetitivi". (ANSA).