Acqua Sant'Anna, la logistica è sempre più green

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - È sempre più green la logistica di Acqua Sant'Anna. La trasformazione, iniziata nel 2017 con la flotta di camion alimentati a Lng (o Gnl gas naturale liquefatto) fa ancora un passo in avanti con il debutto di 100 nuovi camion a Lng Bio di ultima generazione, favorendo la decarbonizzazione dei trasporti.

L'Acqua Sant'Anna che sgorga dalle vette delle Alpi Marittime e raggiunge lo stabilimento hitech di Vinadio attraverso 600 km di tubature raggiungerà tutta l'Italia attraverso i nuovi camion a basso impatto ambientale, entrati a far parte della flotta Luigi Cozza Trasporti, da quindici anni partner logistico del leader delle acque minerali. Rispetto ai mezzi tradizionali le emissioni di CO2 nell'ambiente scendono del 100%.

"Siamo molto soddisfatti che insieme al nostro partner Luigi Cozza Trasporti abbiamo trovato una nuova soluzione green per la logistica. Da sempre abbiamo privilegiato il trasporto su rotaia per spedire la nostra acqua in tutta Italia, ma la ferrovia non arriva al nostro stabilimento e da lì la merce deve partire necessariamente su camion", commenta Alberto Bertone, presidente e ad Acqua Sant'Anna. (ANSA).