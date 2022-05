Ucraina: Lions Club, 'Concerto per la pace' al Teatro Astra

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Il Lions Club Torino La Mole, in collaborazione con il Lions Club Torino New Century, Lions Club Torino Lagrange e Torino San Carlo, organizza il "Concerto per la pace" martedì 17 maggio alle 21 al Teatro Astra di Torino.

I ricavi verranno devoluti alla causa ucraina. Ma il concerto è anche un memento - spiegano gli organizzatori - contro ogni forma di guerra e di violenza. Attualmente, infatti, nel mondo ci sono 378 guerre attive (dati forum Caritas).

Il programma di sala si articola tra brani sul tema della guerra (De André, Dalla, Turci, Bennato, Jackson) e motivi gospel (white ghospel). I pezzi musicali saranno intervallati da recitativi, poesie e aforismi (Rodari, Brecht, Ungaretti, Trilussa). Il concerto verrà eseguito dal Queens Choir (coro gospel di 30 elementi) e dal quartetto Quattroquarti, entrambi diretti dal Maestro Davide Motta Frè.

L'attrice Luisa Gnavi reciterà le poesie. L'ingresso è a offerta libera a partire da 15 euro. (ANSA).