Teatro Regio Torino, Intesa Sanpaolo socio Fondazione

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Intesa Sanpaolo entra come socio fondatore della Fondazione Teatro Regio di Torino. Lo ha reso noto il sindaco Stefano Lo Russo. "Sono molto felice di poter annunciare che Intesa Sanpaolo entra a far parte dei soci fondatori del Teatro Regio. Si aggiunge così un altro tassello importante per la vita del nostro teatro che, dal punto di vista finanziario, sta raggiungendo una sempre maggior sicurezza. Dopo aver segnato un attivo di oltre 3 milioni di euro nel bilancio consuntivo del 2021, l'ingresso della prima banca italiana è ulteriore segno di quanto l'opera di risanamento, intrapresa dall'ex commissario straordinario Rosanna Purchia e dal cirettore generale Guido Mulè, stia ottenendo i risultati auspicati", commenta il sindaco. Intesa Sanpaolo è al fianco del Teatro Regio fin dal 2011 e sostiene anche il titolo inaugurale della Stagione. La banca esprimerà un rappresentante nel consiglio di Indirizzo in designazione congiunta con la Compagnia di San Paolo. In questo mandato è confermato Michele Coppola, executive director Arte, cultura e beni storici di Intesa Sanpaolo, nominato per il 2022 vicepresidente pro tempore del Teatro Regio. (ANSA).