Parco Salute, avanti con realizzazione del progetto attuale

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - Il Parco della Salute di Torino è un progetto prioritario per il futuro del Piemonte e tutte le istituzioni del territorio lavoreranno unite per garantirne la realizzazione.

È una "piena comunione di intenti" quella emersa oggi dalla Cabina di monitoraggio di cui fanno parte la Regione Piemonte, il Comune di Torino e la Prefettura, insieme all'AOU Città della Salute, l'Università degli studi di Torino e il Politecnico.

Confermato l'obiettivo di aggiudicare i lavori entro il 2022, sono quattro i temi condivisi, a cominciare dall'importanza di proseguire con la realizzazione del progetto attuale. Nel nuovo Parco confluiranno l'ospedale delle Molinette, il Cto e il Sant'Anna, ad eccezione dell'Ospedale infantile Regina Margherita, che diventerà azienda sanitaria autonoma. In pratica il Cto confluirà nel Parco della Salute nella sua totalità, con Ortopedia complessa e Oncologica che andranno nell'area nuova e la traumatologia che resterà invece nella struttura attuale.

Per assicurare un adeguato numero di posti letto, è stata condivisa la volontà di potenziare non solo la rete ospedaliera del capoluogo piemontese e dei posti letto a sua disposizione, guardando anche alla nuova struttura che dovrà servire l'area di Torino Nord, ma anche la rete della medicina di territorio.

Tra le priorità anche quella di valorizzare l'ingresso nel Parco della Salute del mondo imprenditoriale, accanto a quello universitario, anche attraverso l'opportunità di individuare nuovi spazi da utilizzare, incluse le Arcate Ex Moi per la formazione innovativa. E, infine, quella di garantire la gara d'appalto e l'avvio del cantiere di fronte all'eccezionale rincaro delle materie prime e dei costi dell'energia, provocati anche dalla guerra in Ucraina. (ANSA).