Chiesa: Madonna Salve, torna processione ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 08 MAG - Dopo due anni di stop causa Covid, il simulacro della Madonna della Salve - patrona della Diocesi di Alessandria - è tornato oggi in processione per il centro città, a conclusione del solenne Ottavario. Ad accompagnarlo numerosi fedeli e autorità civili e militari; molti i cittadini che gli hanno reso omaggio attendendolo a lato del percorso.

Prima di riportare la 'Clementissima' in Cattedrale, sul sagrato il vescovo, monsignor Guido Gallese, si è rivolto ai presenti: "La Madonna, finalmente, ha ritrovato la sua gente.

Tutti impotenti di fronte, prima alla pandemia, oggi alla guerra che ci è vicina. Vorremmo cancellarli entrambi dalla storia.

Siamo tutti cercatori di senso in un tempo difficile; abbiamo bisogno di tornare alla Verità. Maria ci renda solidi. A Lei ci affidiamo". (ANSA).