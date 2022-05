Dardust, io testimonial all'Eurovision tra pop ed elettronica

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Sarà affidato a Dardust l'onore di far scatenare il pubblico del Pala Olimpico di Torino per l'Eurovision Song Contest. Sarà lui, produttore tra i più richiesti, ospite della prima semifinale del 10 maggio. Un riconoscimento dovuto per un artista la cui musica ha accompagnato eventi internazionali come il Superbowl, l'NBA All Star Game, i Giochi Olimpici. All'attivo, come autore e produttore, vanta 60 dischi di Platino. "E' un grandissimo onore, soprattutto perché sono lì per rappresentare il rinnovamento, il testimonial di un certo tipo di musica che mescola il pop all'elettronica". Cinque minuti per una cavalcata di pezzi dance che partiti dall'Italia sono diventati iconici in tutto il mondo. Una "Dance of beauty" da Giorgio Moroder fino ai nostri giorni. L'esibizione si aprirà con "Horizon in your eyes", il nuovo singolo del musicista presentato in anteprima mondiale. Con Dardust ci saranno il dj-producer Benny Benassi (che si esibisce con lui sulle note di "Satisfaction") e Sophie and the Giants per la loro hit "Golden Nights" nella versione remix di Astrality. Nel mezzo, un omaggio a Giorgio Moroder, ai Goblin, Robert Miles, Gigi d'Agostino ed Eiffel65, con la partecipazione della direttrice d'orchestra Sylvia Catasta. Intanto Dardust (Dario Faini) si concentra, oltre che sull'esibizione di martedì prossimo e sul tour che verrà ("ho preferito dedicarmi a due grossi appuntamenti questa estate: il concerto a favore dell'Ail ad Ascoli il 9 giugno e la Notte della Taranta il 27 agosto"), anche su un disco in arrivo a ottobre, di cui Horizon in your Eyes è uno dei tasselli. "Sarà un album doppio, in due atti. Una prima parte di piano solo senza elettronica e una seconda parte di sola elettronica. Per una volta ho separato le due cose, per sentirmi libero e andare all'ossatura dell'uno e dell'altra". Negli ultimi dieci anni ha firmato decine di pezzi di tanti artisti diversi, molti dei quali sono stati in gara a Sanremo (come Mahmood che vinse nel 2019 con Soldi). "Sono più di 10 anni che al festival ci vado in un modo e l'altro: da autore, produttore, ospite, anche direttore d'orchestra. Prima o poi mi piacerebbe anche essere in gara. Mai dire mai". (ANSA).