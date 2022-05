Cent'anni fa a Torino primo eccidio fascista, undici i morti

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Giovanni Bloisi, il 'Ciclista della Memoria', è partito questa mattina da piazza XVIII dicembre, luogo di Torino in cui cento anni fa undici persone morirono nel primo eccidio fascista nel cuore della città. Per 14 giorni toccherà in bicicletta i luoghi delle stragi nazifasciste. "Nei giorni in cui la Russia tenta di riscrivere la storia, iniziative come questa sono importanti, perchè ricordano fatti che mai dovranno essere dimenticati", commenta Nino Boeti, presidente dell'Anpi di Torino, che promuove l'iniziativa in collaborazione con le Api di Milano e di Varese.

"Iniziative non convenzionali come questa sono di grande aiuto anche per parlare ai giovani e a chi non conosce certi dettagli della storia, come ad esempio, la Strage di Torino, poco nota anche agli stessi torinesi", aggiunge Daniele Valle, presidente del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte. "Plaudo a Bloisi, un testimone di quanto ancora oggi sia importante ricordare la nostra storia per non cadere negli stessi errori", osserva Dario Disegni, presidente della Comunità Ebraica di Torino che ricorda di aver conosciuto il ciclista a Ferrara l'anno scorso per la commemorazione dell'eccidio del Muretto del Castello Estense.

Alla partenza di Bloisi, in sella alla sua bici attrezzata di tenda e viveri, c'erano anche, tra gli altri, la vicesindaca di Torino Michela Favaro, il vicepresidente di Istoreto, Luciano Boccalatte, ed Elisabetta Bozzi, vicepresidente Anpi Magenta.

(ANSA).