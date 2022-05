Tris di Belotti per il Torino, è 3-1 all'Empoli

(ANSA) - EMPOLI, 01 MAG - L'Empoli ha battuto il Torino 3-1 (0-0) in una partita della 35/a giornata della Serie A. Dopo un primo tempo senza grandi pericoli da una parte e dall'altra, il match si sblocca all'11' della ripresa con la rete di Zurkowski.

Subito dopo l'Empoli resta in dieci per l'espulsione di Verre, prima sanzionato con il giallo per il fallo su Pellegri. Ma l'arbitro, richiamato dal Var cambia decisione e dà il rosso diretto. Nella ripresa il Toro mette a segno la rimonta con due rigori al 33' e 42', su entrambi la firma di Belotti.

Nell'Empoli, che sperava di raggiungere la salvezza oggi, rosso per doppia ammonizione anche a Stojanovic. Poi il tris del Gallo nel recupero. (ANSA).