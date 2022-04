Il Maggiore di Verbania, Mauro Trombetta nuovo presidente

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Il maestro Mauro Trombetta è il nuovo presidente della Fondazione Centro Eventi Il Maggiore di Verbania. Lo ha nominato il Collegio dei Fondatori per il quadriennio 2022-2025 e prende il posto di Rita Nobile. Nominati anche Andrea Canali, vicepresidente, e Anna Maria Di Sessa, componente del consiglio di amministrazione.

"Sono lieto della nomina e ringrazio il sindaco, Silvia Marchionini, per la stima e la fiducia - commenta il neo presidente - Saluto cordialmente I membri del Cda unitamente al direttore artistico Renata Rapetti, al direttore Andrea Cottini e a tutto il personale. Sono certo che il lavoro sarà corale e proficuo per far sì che il teatro sia il fulcro della vita culturale della città. Last but not least, un pensiero grato all'amica Rita Nobile, che in questi anni ha guidato il Cda del teatro con mano ferma e lucida intelligenza". (ANSA).