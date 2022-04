Università Pollenzo, a Sveva Sagramola laurea honoris causa

(ANSA) - CUNEO, 26 APR - L'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo conferisce la laurea honoris causa alla conduttrice Rai e antropologa Sveva Sagramola. Nella cerimonia di venerdì alla conduttrice televisiva, autrice e documentarista andrà la laurea in Food Innovation & Management per il "suo pluriennale impegno nella promozione delle diverse culture, delle popolazioni e dei luoghi, ponendo lo sguardo anche verso chi non ha accesso a risorse, a strumenti e a beni di prima necessità".

"Non avrei mai potuto immaginare di diventare una gastronoma: sono laureata in Antropologia Culturale con una tesi sui pastori Turkana del nord del Kenya - dice Sveva Sagramola -.

L'antropologia è ciò che ha mosso tutto il mio lavoro di comunicatrice, attraverso i programmi da me ideati e condotti e i tanti documentari che ho realizzato per il mondo. Diventare gastronoma ci sta, eccome, perché il cibo è una delle principali espressioni culturali di noi umani, e da come lo produrremo in futuro dipende gran parte del destino del Pianeta".

Soddisfatto il rettore Bartolomeo Biolatt, secondo cui il conferimento della laurea a Sveva Sagramola "vuole riconoscere il suo importante operato di autrice e comunicatrice attenta, preparata, garbata, in totale sintonia con lo spirito e la filosofia del nostro ateneo". (ANSA).