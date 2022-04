Parco del Po cerca volontari per monitoraggio delle farfalle

(ANSA) - CASALE MONFERRATO (ALESSANDRIA), 26 APR - Il Parco naturale del Po piemontese cerca volontari interessati a collaborare alla sorveglianza della popolazione di farfalle lungo il fiume. Il campionamento consiste in una camminata, lungo un percorso fisso di circa 500 metri, visitato frequentemente per registrare le differenti specie e la loro presenza. I volontari faranno parte della rete europea Butterfly Monitoring Scheme (BMS); la sezione italiana è coordinata da Dbios-Università di Torino, Zenlab-Università di Firenze e CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), con il atrocinio dell'Associazione Lepidotterologica Italiana.

I dati saranno inseriti nel sistema centrale online: eBMS - European Butterfly Monitoring Scheme. Scadenza per le adesioni il 6 maggio, l'attività parte a giugno. L'area di ricerca individuata è inserita nel progetto 'Vivere il Po a Casale Monferrato', cofinanziato dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Città di Casale. L'attività di monitoraggio si svolge in collaborazione con Legambiente; supporto e validazione scientifica dell'Università di Torino. (ANSA).