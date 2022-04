Germano reale 'appare' nella fontana Dora a Torino

(ANSA) - TORINO, 23 APR - Movimentato fuori programma oggi nel centro di Torino per la presenza di un germano reale nella monumentale fontana "La Dora" in piazza CLN. A notare il volatile alcuni passanti che hanno avvertito la polizia municipale. I civich hanno protetto l'impaurito germano fino all'arrivo dei vigili del fuoco per il recupero, con l'utilizzo di una rete. L'uccello però è scappato, dopo avere 'dribblato' più volte i soccorritori e si è rifugiato in un portone di via Roma, prima di essere ripreso. Probabilmente verrà portato sul Po e liberato. (ANSA).