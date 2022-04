Eurovision: 40 ore di concerti al Parco del Valentino

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Il Parco del Valentino ospita a Torino dal 7 al 14 maggio, in occasione della manifestazione Eurovision 2022 un villaggio aperto a tutti, gratuito, progettato a misura di giovani, famiglie e di coloro che vorranno vivere l'atmosfera del grande evento internazionale che Torino si appresta a ospitare. Un vero e proprio Eurovillage, dove dalle 17 si alterneranno oltre 200 artisti, testimonial e attivisti con il coinvolgimento degli sponsor dell'evento e partner istituzionali.

Dal rock all'hip-hop, dalla world music all'elettronica, l'area live prevedrà più di 40 ore di concerti, riflessioni, spettacoli attraverso un fittissimo palinsesto in quello che è il primo Eurovillage dal vivo dall'inizio della pandemia. In base alla programmazione tematica giornaliera l'inaugurazione, sabato 7 maggio, è all'insegna della pace, con un alternarsi di concerti e testimonianze contro la guerra. Domenica 8 maggio è dedicata ai diritti e alla comunità LGBTQ+, mentre lunedì 9 maggio è la giornata dell'Europa. Mercoledì 11 maggio è invece il 'Torino Calling day', una 'chiamata alle arti' con il coinvolgimento di artisti torinesi, e venerdì 13 maggio alla World Music. Sui grandi schermi allestiti all'interno del parco, martedì 10, giovedì 12 e sabato 14 maggio si potrà assistere alla diretta delle semifinali e della finalissima di Eurovision Song Contest. (ANSA).