Leader Askatasuna ai No Tav, continuate a lottare

(ANSA) - TORINO, 16 APR - "Vi auguro una buona marcia, continuiamo a lottare contro la devastazione e non smettiamo mai di prendere parola nei dibatti sociali mettendoci di traverso laddove pensiamo sia necessario e non delegabile a chi ci governa in maniera criminale". Lo scrive Giorgio Rossetto, storico leader del centro sociale Askatasuna in carcere dal 10 marzo, ai No Tav che sono da poco partiti da Bussoleno, in Valle di Susa, per una marcia popolare "contro le devastazioni e le guerre per il nostro futuro".

Nella lettera, resa nota dai No Tav poco prima della partenza de corteo che raggiungerà San Didero, Rossetto afferma di "stare bene" e di essere contento che "la Valsusa si metta di nuovo in marcia prendendo nuovamente parola in questo momento storico così complesso". (ANSA).