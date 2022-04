Tav: affidata direzione lavori stazioni, appalti da 23mln

(ANSA) - TORINO, 15 APR - Nell'ambito della realizzazione della Torino-Lione, sono stati affidati tre appalti internazionali per un valore di oltre 23 milioni di euro, tra cui la direzione lavori delle stazioni internazionali in Italia e in Francia, a società di ingegneria italiane, francesi e svizzere. Avranno il compito di verificare sul campo i progetti e di affiancare Telt, il soggetto promotore dell'opera, nella pianificazione delle gare e nella redazione dei capitolati d'appalto per i lavori, oltre a dover seguire tutta la realizzazione della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità.

"Si tratta di un passaggio fondamentale nell'avanzamento della Torino-Lione - si legge sul sito internet di Telt -: questi contratti, mentre entrano nel vivo i lavori in sotterraneo per la costruzione del tunnel di base, consentono di avviare la fase operativa per la connessione della nuova linea alla rete ferroviaria esistente immaginando lo sviluppo trasportistico delle valli di Susa e della Maurienne nel quadro del Corridoio Mediterraneo". (ANSA).