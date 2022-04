Artista Nft torinese Zito scelto per lancio galleria Parigi

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Salvatore Zito, artista torinese famoso per i suoi 'stick', ispirati al Pinguino, il gelato con il bastoncino, è tra i primi a inaugurare le personali della nuova galleria parigina Art Research Paris. Proprio di fronte all'Eliseo, il gallerista Jean-Jacques Wattel, già noto esperto d'arte della casa d'aste Tajan, ha appena aperto con François Coudert un grande spazio innovativo per l'arte e ha scelto, per le "personali" da ospitare, Zito, primo artista a Torino e tra i primi in Italia, ad aver trasformato opere reali in Nft (Non-fungible token). L'esposizione presenta la collezione dedicata agli "Stick" inconsumabili e si tiene dal 21 aprile fino al 3 maggio, al 174 di rue du Faubourg Saint-Honoré.

Ci sono 40 quadri, 7 sculture e 4 Nft. Le opere in mostra fanno parte della collezione "Leggeri Stick Spinosi": i celebri stick o "Pinguini" di Zito, presenti in molte collezioni pubbliche e private. Gli inediti presentati a Parigi sono 4 e rimandano alla pandemia vissuta, al lockdown e agli scenari di guerra di oggi. (ANSA).