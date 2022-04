Questore Cuneo,controlli Covid hanno permesso tenuta sociale

(ANSA) - CUNEO, 12 APR - "I due anni di pandemia hanno tolto molto anche al nostro lavoro di poliziotti, da poco abbiamo ripreso gli incontri nelle scuole e con i giovani. Ma i controlli effettuati per le misure di contenimento della pandemia, fatti con rigore e buonsenso, hanno aiutato la tenuta sociale in questo periodo complesso per tutti". Così questa mattina Nicola Parisi, questore di Cuneo, alla festa della polizia per i 170 anni dalla fondazione.

Tracciato anche il bilancio dell'attività 2021: 82 arresti, 579 denunce, ma anche 64 denunce da parte della polizia postale per reati contro il patrimonio, tutti compiuti attraverso internet (con il recupero di 1,8 milioni di euro sottratti alle aziende con frodi informatiche).

Quasi 50 mila le persone identificate e 32 mila i veicoli fermati, controlli a decine di migliaia di passeggeri sui treni e di 52 mila viaggiatori transitati dall'aeroporto di Levaldigi, inoltre sono stati emessi 16 'daspo Willy', una misura di prevenzione personale introdotta da poco, applicata dopo violente risse avvenute dentro o vicino a locali pubblici di Cuneo, Bra, Camerana. La cerimonia di oggi si è conclusa con la consegna di 16 tra benemerenze, encomi e lodi ai poliziotti che si sono distinti in servizio. (ANSA).