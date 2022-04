Poste: parte da storica sede Torino progetto Cento facciate

(ANSA) - TORINO, 08 APR - Parte da Torino il progetto "Cento facciate" di Poste Italiane. La storica sede di via Alfieri è la prima ristrutturata nel 2022 in Italia, nell'ambito dell'iniziativa di recupero e restauro dei palazzi storici di Poste Italiane. Un intervento di grande portata, del valore di 1 milione e 350.000 euro.

"L'intervento di restauro conservativo della facciata dello storico Palazzo di Poste Italiane a Torino è motivo di grande orgoglio per Poste Italiane e conferma la scelta dell'Azienda di continuare ad essere protagonista della vita della città anche attraverso azioni di conservazione del patrimonio architettonico e artistico. Poste Italiane restituisce oggi ai torinesi la bellezza di questo scorcio del centro storico" ha spiegato Francesco Porcaro, responsabile Macro Area Immobiliare Nord-Ovest. "Siamo orgogliosi che questo grande progetto parta proprio da Torino. Con Poste Italiane abbiamo un ottimo rapporto che intendiamo incrementare" ha sottolineato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. All'evento hanno partecipato Monica Fantone, architetto della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Carla Tomasi e Piero Coronas, responsabili del restauro.

Realizzato nel 1905, il Palazzo di Poste a Torino rappresenta un classico esempio di stile eclettico neobarocco.

Il Comune di Torino affidò al proprio ufficio tecnico il progetto della struttura, inaugurata nel 1911 e consegnata nel 1928 all'Azienda autonoma delle Poste e delle Telecomunicazioni da parte del Demanio dello Stato. Lo storico edificio è stato oggetto di una serie di interventi per la messa in sicurezza e la pulizia della facciata, il ripristino e consolidamento delle parti andate perdute nel corso degli anni. Sono state interessate 16 facciate tra via Arsenale e via Alfieri per un totale di 4.800 mq. E' stato realizzato anche uno speciale annullo filatelico e una cartolina con la riproduzione fotografica del palazzo di Poste di Via Alfieri. (ANSA).