'100 giorni alla Maturità', studenti e istituzioni in piazza

(ANSA) - ALESSANDRIA, 04 APR - Gli studenti degli istituti superiori si sono radunati per celebrare i '100 Giorni alla Maturità', l'iniziativa, patrocinata da Comune e Università del Piemonte Orientale (Upo), rinviata nei due anni delle più rigide norme anti-Covid, con l'obiettivo di creare un collegamento con i giovani e le istituzioni. Presenti amministratori, in primis il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, esponenti del mondo accademico, imprenditori del territorio, oltre all'associazione Castellazzo Soccorso ODV 'Ambulanze' per parlare di volontariato.

La 'Benedizione delle Penne' è stata impartita dal vescovo Guido Gallese, dedicata simbolicamente gli strumenti con cui gli studenti affronteranno l'esame di maturità (ANSA).