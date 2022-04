Autismo: la Mole si tinge di blu per la Giornata Mondiale

(ANSA) - TORINO, 02 APR - La Mole Antonelliana si illumina di blu per accendere un farò sull'autismo. L'iniziativa è in programma questa sera, dalle 20.15 all'una, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo.

"L'illuminazione della Mole e gli altri eventi organizzati oggi in città, come Cinema Autismo - sottolinea l'assessore comunale al Welfare, Jacopo Rosatelli - devono contribuire alla più ampia sensibilizzazione sui problemi di chi è affetto da disturbo dello spettro autistico e sulle difficoltà che, nella vita quotidiana, devono affrontare le famiglie di chi soffre di questa patologia".

Rosatelli ricorda che "i nostri Servizi sociali, insieme a quelli sanitari della Regione, alle cooperative, alle associazioni e al mondo del volontariato svolgono ogni giorno e continueranno a svolgere un importante lavoro finalizzato a favorire l'inclusione sociale delle persone con autismo, ragazze e ragazzi ma anche adulti, accompagnandoli nelle attività quotidiane, cercando di conoscerli a fondo, di comprendere le loro personali capacità e le loro visioni per aiutarli ad esprimerle al meglio". (ANSA).