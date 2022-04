Torna Torino Comics dal 10 al 12 giugno, tema la magia

(ANSA) - TORINO, 01 APR - Dopo due anni di assenza causa pandemia, dal 10 al 12 giugno torna Torino Comics a Lingotto Fiere, per la sua XXVI edizione. We believe in magic: la magia è il tema dell'edizione 2022 con Masters of Magic e la Fondazione Mago Sales. L'evento, organizzato da Just for fun in joint venture con GL events Italia, richiama a Torino decine di migliaia di appassionati di fumetto, manga, anime, cinema, games, esport, videogames e naturalmente gli immancabili cosplayer, provenienti da tutta Italia. La manifestazione si svolge nei Padiglioni 2 e 3 (più aree esterne) di Lingotto Fiere, per un totale di 50.000 metri quadri. Primi grandi ospiti confermati: Giorgio Cavazzano, uno dei Maestri del fumetto italiano, Silvia Ziche, creatrice della mitica Lucrezia, protagonista di una rubrica settimanale su Donna Moderna e il disegnatore romano Corrado Mastantuono.

Cinque le aree tematiche principali: Area Comics, con i protagonisti italiani del mondo del fumetto, sketch e disegni personalizzati, conferenze e incontri; Area Cosplay con competizioni internazionali, grandi ospiti, karaoke e karacosplay, workshop tematici; Content Creator con youtuber, tiktoker, e streamer incontrano il pubblico di appassionati con meet&greet ed eventi di intrattenimento; Games, Esport e Videogames, con le finali nazionali dei tornei dei più importanti titoli del mercato, giochi di ruolo, di carte e da tavolo, dimostrazioni dal vivo e la presenza dei maggiori editori italiani del settore; Cinema, musica & live con attori, doppiatori e personaggi del grande schermo e delle principali piattaforme di streaming, oltre ad un'area dedicata all'intrattenimento. (ANSA).