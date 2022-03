Covid: Piemonte stabilizza sanitari, 1.137 assunzioni

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Entro luglio la Regione Piemonte assumerà 1.137 unità di personale sanitario che hanno prestato il loro servizio durante l'emergenza Covid. Lo ha annunciato il governatore Alberto Cirio, nella conferenza stampa di oggi per fare il punto sulla situazione epidemiologica alla vigilia della chiusura dello stato di emergenza.

"Noi stabilizziamo tutti quelli che sono stabilizzabili - ha affermato Cirio - perché le leggi dello Stato vanno rispettate.

Nel pubblico si viene assunti tramite concorso, e la legge dello Stato dice 'chi ha lavorato durante il Covid per 18 mesi e svolge una professione sanitaria può essere stabilizzato'. In Piemonte sono 1.137 persone e noi a luglio le stabilizzeremo tutte".

"Sono 1.137 operatori della sanità - ha sottolineato Cirio - che avranno un posto di lavoro a tempo indeterminato. Ma è anche un segno di riconoscenza e rispetto, perché ci hanno salvato durante la pandemia, ed è un arricchimento della Sanità piemontese, che da precari fa diventare stabili 1.137 nuove unità". (ANSA).