Pernigotti: trattativa azienda con possibile acquirente

(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 MAR - Si è svolto oggi al Ministero dello Sviluppo Economico il tavolo Pernigotti, presieduto dal coordinatore della Struttura per le crisi d'impresa Luca Annibaletti, a cui hanno partecipato i rappresentanti dell'azienda, le regioni Piemonte e Lombardia, il sindaco di Novi Ligure (Alessandria) e i sindacati. L'azienda ha reso noto di avere raggiunto un accordo non vincolante per avviare una trattativa con un possibile acquirente della storica industria dolciaria piemontese.

Le parti hanno chiesto all'azienda l'impegno a garantire la continuità produttiva dello stabilimento di Novi Ligure e a tutelare i lavoratori. "Le risposte fornite fino ad ora dalla proprietà sono insufficienti", dicono i sindacati, che ha confermato l'assemblea permanente dei lavoratori. Per il sindaco di Novi Ligure Gian Paolo Cabella, in videocollegamento col tavolo riunitosi al Mise, "è mancata la presentazione di piani produttivi necessari a superare eventuali conclusioni negative della trattativa".

Alla luce della situazione ancora incerta rispetto alla soluzione della vertenza e all'approssimarsi del 30 giugno, data di scadenza della cassa integrazione, il Ministero, accogliendo la richiesta dei sindacati, ha fissato un nuovo incontro entro fine aprile. "Siamo ovviamente in apprensione per l'evolversi di questa vicenda, che dura ormai da troppi anni - conclude il primo cittadino - e il nostro pensiero è con le famiglie dei lavoratori". (ANSA).