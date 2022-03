Medico No vax arrestato, s'indaga anche su morte paziente

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Accertamenti sul caso di un settantenne morto dopo avere ottenuto un certificato irregolare di esenzione dal vaccino anti Covid sono in corso in procura a Torino. Si tratta di uno sviluppo dell'indagine che oggi ha portato all'arresto del medico No Vax Giuseppe Delicati. L'uomo è morto il 12 gennaio scorso dopo avere contratto il Covid e gli inquirenti ora attendono l'esito degli accertamenti medico legali disposti dell'occasione. (ANSA).