Asti: il prefetto Alfonso Terribile va in pensione

(ANSA) - ASTI, 28 MAR - Il prefetto di Asti, Alfonso Terribile, dal 31 di marzo va in pensione ma resta a vivere in città: "Ne sono rimasto affascinato fin dal primo giorno del mio insediamento il 23 luglio 2018 - spiega -. Le colline verdi, rispecchiano la saggezza degli astigiani".

"Sono stati 3 anni e otto mesi intensi e impegnativi, caratterizzati dalla pandemia che ha segnato il Pianeta per due anni", spiega toccando i principali temi affrontati da prefetto: dalla scuola, alla sanità, dalla solerzia delle forze dell'ordine, alle polemiche sui campi rom. " La situazione si supera solo con un lungo processo di integrazione - dice -. Il nostro sistema sociale deve tenere conto dì queste cose e non diventare un pretesto politico".

In attesa della nomina del ministero dell'Interno del nuovo prefetto, sarà il viceprefetto a svolgere le attività. (ANSA).