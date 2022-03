Vino: Grignolino conquista giovani, stranieri e importatori

(ANSA) - TORINO, 27 MAR - Successo per la prima edizione di 'Grignolino, il Nobile Ribelle', una due giorni ospitata a Grazzano Badoglio (Asti) e dedicata alle numerose interpretazioni di questo vitigno che, con i suoi tannini vivaci, si presta a diversi tipi di vinificazione e d'invecchiamento. In tanti sono arrivati a degustare le oltre cento etichette prodotte nelle 85 aziende vitivinicole dell'Astigiano e del Monferrato Casalese che hanno risposto alla chiamata dell'Ais - l'Associazione Italiana Sommelier del Piemonte con le delegazioni di Asti e Casale.

"Una prima edizione straordinaria - commentano gli organizzatori - Il Grignolino coinvolge e suscita curiosità anche tra i palati più esperti. Abbiamo avuto giornalisti che tornavano dai Grands Jours de Bourgogne e hanno fatto tappa a Grazzano Badoglio interessati a scoprire questo vino. È la dimostrazione che siamo all'inizio di una nuova era felice per questo vitigno che esprime bene l'anima del Monferrato".

La produzione di Grignolino si avvicina oggi ai 2 milioni e mezzo di bottiglie, ma la potenzialità supera i 5 milioni: quasi un milione sono doc Grignolino d'Asti, 450 mila doc Grignolino del Monferrato Casalese, 940 mila doc Piemonte Grignolino.

(ANSA).