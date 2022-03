Torino: Plastic Free, bomba ecologica al parco dell'Arrivore

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Nel parco dell'Arrivore, a Torino, c'è una "bomba ecologica" fatta di strati di rifiuti pericolosi.

Lo sostiene l'associazione Plastic Free, dopo la parziale pulizia condotta questa mattina da 15 volontari guidati dal referente provinciale Federico Vidori. Sono state rimosse circa 2 tonnellate di rifiuti e ingombranti. "In 2 anni di attività su Torino non è mai successo di non finire la pulizia di un'area. - è la nota di Plastic Free - A maggio torneremo ma da soli sarà difficile ripulire tutto. Ci sono strati e strati di rifiuti anche difficili per noi volontari da rimuovere, come siringhe in grandissime quantità, eternit, latte di vernici e solventi e troppi altri rifiuti da rimuovere".

Nel parco dell'Arrivore "la terra è irrimediabilmente compromessa, bisognerebbe togliere proprio il primo strato - aggiungono i volontari - per non parlare del reale rischio per la salute di chi coltiva e mangia i frutti di quella terra. Gli enti preposti non dimentichino".

Un'altra attività di pulizia si è conclusa a Mirafiori con 50 sacchi di rifiuti rimossi, con la collaborazione della Circoscrizione 2. (ANSA).