Covid: Piemonte torna oltre 3.000 casi ma ricoverati in calo

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Torna sopra quota 3.000, dopo quasi un mese, il numero di nuovi casi giornalieri di Covid in Piemonte. L'Unità di Crisi della Regione ne ha comunicati oggi 3.206, pari al 9,5% di 33.851 tamponi eseguiti, di cui 28.827 antigenici. L'ultima volta oltre i 3.000 contagi era stato il 17 febbraio: 3.059, ma con un tasso di positività più basso di quasi tre punti, 6,8% con 44.662 tamponi.

Nuovamente in calo, invece, i ricoverati: - 4 in terapia intensiva, dove il numero complessivo scende a 23, negli altri reparti - 6 (totale a 615). Sette i decessi, di cui 1 oggi; i nuovi casi di guarigione sono 2.309, le persone in isolamento domiciliare 43.735, gli attualmente positivi 44.373.

Dall'inizio della pandemia in Piemonte sono stati accertati 1.010.702 casi di Covid, 13.134 sono morte positive al virus, i guariti sono stati 953.195. (ANSA).