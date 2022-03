Il varesino Battaini alla guida di Cucine Nervi di Gattinara

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Un veloce cambio in corsa al timone della cucina e tre mesi di buoni risultati sanciscono il cambio ai vertici delle Cucine Nervi di Gattinara, affidate al varesino Stefano Battaini. Lo stiloso ristorante, aperto a giugno 2021, è inserito nel rivoluzionario progetto lanciato nell'Alto Piemonte dal "re del Barolo" Roberto Conterno, già proprietario della più che centenaria cantina 'Giacomo Conterno' a Monforte d'Alba e che nel 2018 ha acquistato l'altrettanto storica cantina Nervi.

Il ristorante, da subito incentrato su una cucina gourmet di alto livello, aveva dapprima affidato la cucina ad Alberto Quadrio (un passato da Gualtiero Marchesi e Joia a Milano, poi Narisawa a Tokyo, Disfrutar a Barcellona, Ducasse a Parigi): una collaborazione però conclusasi a fine novembre.

Da qui il subentro di Battaini, cui ora vengono affidate la guida e il percorso di sviluppo della cucina: ventinovenne, ha già al suo attivo un curriculum di tutto rispetto, dall'esperienza francese con Georges Blanc (tre stelle Michelin), all'Australia di Melbourne nella cucina di Andrew McConnel. Prima di rientrare in Italia è stato per oltre un anno al 'Greenhouse' di Dublino, raggiungendo con Mickael Viljanen e Mark Moriarty il traguardo della seconda stella Michelin.

(ANSA).