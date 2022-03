Piemonte: rimpasto giunta, Cirio riorganizza alcune deleghe

(ANSA) - TORINO, 04 MAR - Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha formalizzato oggi la riorganizzazione di alcune deleghe assessorili. Un mini rimpasto di metà mandato per "affrontare le sfide della ripartenza e della complessità del momento storico che stiamo vivendo con una una Giunta ancor più determinata e operativa", dicono i capigruppo della coalizione di centrodestra Alberto Preioni (Lega), Paolo Bongioanni (Fratelli d'Italia) e Paolo Ruzzola (Forza Italia) al termine del vertice con il governatore che ha dato il via all'operazione.

L'assessore leghista Chiara Caucino mantiene la Casa e l'Infanzia, e acquisisce il Personale da Marco Gabusi (Forza Italia), ma cede il Welfare a Maurizio Marrone di Fratelli d'Italia, che mantiene la presidenza di due commissioni: il Bilancio con Carlo Riva Vercellotti, passato nei mesi scorsi da Forza Italia al partito di Giorgia Meloni, e Il Turismo con Davide Nicco, che subentra al capogruppo Bongioanni. Gabusi prende in carico anche l'Emergenza profughi ucraini. A Caucino anche una nuova delega creata ad hoc: quella sul benessere degli animali.

"Tutti i gruppi di maggioranza e le loro relative forze politiche saranno al fianco del presidente e degli assessori per continuare con unità e compattezza il difficile e faticoso lavoro quotidiano a servizio del Piemonte e dei Piemontesi", aggiungono i capigruppo di maggioranza. (ANSA).