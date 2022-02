Omicidio clochard: arrestato chiede occhiali e sua Bibbia

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Una Bibbia in rumeno e i suoi occhiali da vista: questo ha chiesto Neculai Trajan, il clochard di 53 anni arrestato con l'accusa di avere ucciso un altro senzatetto, Andrei Danila, il 20 febbraio a Collegno. Gli oggetti erano nella baracca che si era costruito sotto un cavalcavia: sono stati recuperati dai carabinieri e ora gli verranno portati in carcere. Un gip della tribunale ha modificato il reato da omicidio preterintenzionale a omicidio volontario aggravato dai futili motivi.

Il corpo di Danila, in base a quanto ha accertato l'autopsia, presenta i segni di un tentativo di strangolamento e quelli, successivi, di violenti colpi all'addome che hanno provocato un emorragia interna. Agli investigatori risulta che i due senzatetto avessero litigato per una bicicletta. Secondo l'avvocato difensore, Daniela Rossi, ci sono però molti aspetti ancora da chiarire. Uno di questi è legato al tempo trascorso da quando la vittima ha chiamato il 112 a quando è stato trovato: i soccorritori, seguendo le sue indicazioni, erano andati nel posto concordato ma non avevano visto nessuno. Trajan è stato rintracciato giorni dopo nella sua baracca, a una cinquantina di metri. Finora non ha risposto agli inquirenti. (ANSA).