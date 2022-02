Poste: ad Alessandria le consegne diventano sempre più Green

(ANSA) - ALESSANDRIA, 17 FEB - Le consegne di corrispondenza e pacchi è ancora più green ad Alessandria. Grazie alla collaborazione tra Mobee Rent e Poste Italiane arrivano le Cargo E-Bike, biciclette a pedalata assistita a due ruote munite di mini-container per il trasporto delle merci che, oltre ad avere accesso in tutte le zone a traffico limitato, comprese le aree pedonali, sono mezzi a emissioni zero.

Si tratta di un ulteriore passo nel processo di trasformazione del parco mezzi di Poste Italiane, sempre più ecologico, ed è coerente con l'impegno dell'azienda per la riduzione delle emissioni di CO2.

Le E-Cargo Bike lavorano tutto l'anno con qualsiasi condizione atmosferica, pesano 34 chili e consentono una portata massima di circa 180 chili con un'autonomia di 100 chilometri.

Numerosi i vantaggi, come la capacità e facilità di carico, la possibilità di utilizzare delle borse laterali, l'autonomia adeguata e la pedalata assistita fluida. (ANSA).