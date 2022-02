Ambiente: studenti in piazza a Biella contro l'inceneritore

(ANSA) - BIELLA, 17 FEB - Anche gli studenti delle scuole medie in piazza a Biella per aderire alla manifestazione contro il progetto dell'inceneritore. Una volta suonata la campanella hanno raggiunto il capoluogo da Mosso e anche da Cavaglià. Il Movimento Valledora voleva una manifestazione colorata e piena di giovani e così è stato. "La cosa che certamente non vogliamo è che nell'accedere al Biellese e al Canavese ci si trovi davanti ad un enorme inceneritore con un camino di novanta metri che propaga fumi e inquina l'acqua fino alle pianure del Vercellese", sottolinea Anna Andorno, portavoce del Movimento.

"La vera alternativa all'incenerimento dei rifiuti è il riuso e la differenziazione", sostiene la dirigente dell'istituto comprensivo di Cavaglià, Stefania Nuccio. A Biella sono arrivati anche studenti dalle vallate con i professori per opporsi al progetto. L'iter di valutazione dell'impianto è in corso alla Provincia di Biella. I Comuni della provincia che fino ad ora hanno espresso contrarietà sono Cavaglià, Villanova Biellese, Dorzano, Mongrando, Pray, Roppolo, Salussola, Viverone e Zimone.

Alla manifestazione presenti anche tanti amministratori del Vercellese e del Canavese.