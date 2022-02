Terzo inverno più secco, ma non è ancora stato di emergenza

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - E' il terzo inverno più secco negli ultimi 65 anni in Piemonte e anche la seconda metà di febbraio non invertirà, stando alle previsioni meteorologiche, la tendenza. E' il quadro fatto da Angelo Robotto, direttore generale di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), nel corso dell'audizione alla commissione Ambiente del Consiglio regionale del Piemonte. Tuttavia, "non siamo ancora in stato di emergenza", ha precisato Robotto spiegando che l'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del Po ha delineato per il distretto del Po uno scenario di severità idrica bassa (gialla) e di severità media (arancione) per l'intero territorio piemontese.

"Sull'approvvigionamento idropotabile siamo ancora lontani da particolari criticità, anche se è bene prepararsi ad affrontare un quadro complesso. - ha aggiunto il direttore generale di Arpa - A questo scopo a breve l'Osservatorio sarà riconvocato".

Dallo scorso lunedì Arpa ha intensificato l'emissione dei suoi bollettini con un aggiornamento settimanale del monitoraggio degli afflussi e dei deflussi e delle previsioni di precipitazione. (ANSA).