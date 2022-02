Juve; ex Hernanes in visita ai bianconeri

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - La Juventus prosegue gli allenamenti in vista del derby della Mole in programma venerdì sera allo Stadium, Massimiliano Allegri continua le prove anti-Toro e sembra orientato ad intraprendere ancora la strada del tridente, con Vlahovic punta centrale, Dybala e Morata a girare intorno al serbo.

Oggi alla Continassa c'è stato un ex bianconero, Hernanes, a far visita alla squadra: come riportato dalle immagini del club sul sito ufficiale, Il 'Profeta', tornato a vivere in Piemonte, ha assistito alla seduta di allenamento. L'ex calciatore, alla Juventus dal 2025 al 2017 e ora titolare di un resort e di un'azienda vinicola nell'Astigiano, la 'Ca' del Profeta', ha riabbracciato Allegri, suo allenatore sotto la Mole in quel periodo. (ANSA).