Fondazione Arte Crt, acquisite 7 opere per i musei torinesi

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt accresce la propria collezione grazie all'impegno della Fondazione Crt che ha reso possibile l'acquisizione di 7 nuove opere realizzate da 6 artisti, da concedere in comodato gratuito ai due principali musei torinesi.

Un'opera di Anne Imhof e un'opera di Agnieszka Kurant arricchiranno le proposte espositive del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, mentre cinque lavori selezionati di Diego Perrone, Luca Bertolo, Riccardo Baruzzi e Flavio Favelli saranno destinati ai progetti curatoriali della Gam - Galleria Civica d'Arte Moderna di Torino. "L'acquisizione ordinaria di nuove opere rappresenta uno degli ambiti di intervento più significativi per Fondazione Arte Crt e costituisce un'attività fondamentale per sostenere il sistema dell'arte contemporanea a Torino e in Piemonte. Grazie alla selezione effettuata dai direttori della Gam e del Castello di Rivoli, poi approvata dal Comitato scientifico internazionale della Fondazione, sette nuove opere d'arte contemporanea andranno a incrementare la storica Collezione", spiega Anna Ferrino, presidente della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt. La Collezione della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt si compone di circa 890 opere realizzate da più di 300 artisti dai linguaggi espressivi differenti, per un investimento di oltre 40 milioni di euro. (ANSA).