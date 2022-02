Via libera aumento Irpef, ma ridotta aliquota 25-50mila euro

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - Via libera del Consiglio comunale di Torino, con 24 voti a favore e 12 contrari, alle linee guida per l'accesso al fondo straordinario per i Comuni in difficoltà, che prevedono tra l'altro l'aumento dell'Irpef. Quest'ultimo sarà però inferiore a quanto previsto all'inizio per le fasce di reddito fra i 28 e i 50 mila euro. "E' il primo passo di un'inversione di ciclo e il contributo di solidarietà che chiedo, scusandomi con i torinesi che verranno toccati, servirà a migliorare i servizi e costruire una città che inverte il trend sulle spese ordinarie", spiega il sindaco Stefano Lo Russo, secondo il quale "prima del provvedimento il rischio era il pre-dissesto".

Le opposizioni di centrodestra vanno all'attacco dell'amministrazione comunale e parlano di "sinistra sanguisuga", accusandola di mettere le mani nelle tasche dei torinesi in un momento di crisi. E chiedono al primo cittadino di rendere conto di come utilizzerà i fondi. "I parametri dell'accordo sono estremamente vantaggiosi per la città - sostiene Lo Russo - e credo che il sacrificio chiesto ai torinesi possa essere sostenibile. Chiedo scusa a quelli che verranno toccati da questo aumento dell'aliquota Irpef, il 28% dei contribuenti, il 2% dei quali sopra i 100 mila euro che sono quelli che verranno toccati di più. Ma non avevo alternative che chiedere un aiuto diretto al Governo", conclude rivendicando "la scelta politica di non dismettere le partecipate, cosa che avremmo potuto fare per non aumentare l'Irpef, così come avremmo potuto tagliare il piano di assunzioni che però è un dovere di questa amministrazione". (ANSA).