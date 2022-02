Nascono gli Utravel Club per i viaggi 'under 30'

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - Nascono gli Utravel Club per gli 'under 30': sono hotel in destinazioni nazionali e internazionali in cui i ragazzi potranno ritrovarsi, fare conoscenza e decidere come scoprire la meta: seguendo i consigli e le attività previste, oppure in completa autonomia. La regia è affidata al Guru: un coordinatore che guida, assiste, consiglia, anima e coinvolge gli ospiti sulla base delle loro preferenze. A tre anni dalla nascita come startup di Alpitour World, Utravel è ora un brand per i giovani che vogliono viaggiare ed esplorare il mondo. Tre diversi mood di viaggio, un mondo di destinazioni e proposte tra long weekend, viaggi evento Utravel, vacanze in resort all inclusive, crociere, viaggi avventura, oltre alla formula Blind, da cui tutto il progetto ha preso origine, sempre con attenzione alla sostenibilità. Per ora i Club proposti sono 10, con un focus specifico sul Mediterraneo e con l'obiettivo di ampliare il perimetro a tutto il mondo. La prima partenza è a metà marzo per l'Egitto: la data è già sold out, ma il calendario prevede oltre 40 viaggi fino a ottobre e collaborazioni con noti influencer che prenderanno parte ad alcuni viaggi. Dal 2019, anno della sua nascita, Utravel ha fatto viaggiare oltre 6 mila ragazzi, in più di 35 destinazioni nel mondo. (ANSA).