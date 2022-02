Inceneritore a Cavaglià, si mobilita 'Movimento Valledora'

(ANSA) - BIELLA, 14 FEB - Il Movimento Valledora si mobilita contro il progetto dell'inceneritore di rifiuti a Cavaglià e organizza un sit-in a Biella, il 17 febbraio, in concomitanza con la riunione del Cosrab (Consorzio smaltimento rifiuti biellesi) al Teatro Sociale di Biella. Il comitato ambientalista ha deciso di organizzare un presidio ai giardini Zumaglini, alle 17.30. "Vogliamo dire a gran voce che il Vercellese, il Basso Biellese e l'Anfiteatro Morenico di Ivrea non vogliono la costruzione dell'inceneritore di Cavaglià-Santhià - spiegano dal Movimento Valledora -. È e sarà l'agricoltura di qualità, il turismo lento e l'insediamento di nuove famiglie che verranno ad abitare in questo territorio l'obiettivo di oggi e di domani dei nostri comuni. Basta rifiuti in Valledora".

A inizio febbraio si è svolta la seconda conferenza dei servizi della Provincia di Biella che sta valutando il progetto dell'impianto di incenerimento dei rifiuti speciali, ovvero di scarti dei processi industriali, ma anche di quei rifiuti che sono definiti urbani. I Comuni di Cavaglià e Santhià in quell'occasione hanno espresso la contrarietà all'opera. Ora si mobilitano i cittadini. (ANSA).