Torino: una coppia da Oscar al Museo dell'automobile

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Il regista Michel Hazanavicius e l'attrice Bérénice Bejo hanno visitato oggi a Torino il Museo nazionale dell'Automobile.

Ad accompagnare la coppia è stato il direttore, Mariella Mengozzi.

"Il Mauto - ha dichiarato - racconta grandi eventi, vicende e personaggi della storia attraverso le automobili che li hanno accompagnati. Alcune di esse fanno anche parte della storia del cinema: la Isotta Fraschini di Sunset Boulevard, la Trabant a Check Point Charlie di Good Bye Lenin, la Jaguar del nuovo Diabolik e diversi altri modelli protagonisti di film di Hollywood, italiani e internazionali. Lo abbiamo raccontato con viva emozione a Hazanavicius e Bejo, due grandi star e coppia da Oscar, che in occasione della visita in città per la Masterclass al Museo del Cinema, hanno voluto fare tappa al nostro museo, un luogo simbolo di Torino e dell'Italia". (ANSA).