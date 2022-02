Alessandria: Molinari, Cuttica ha ridato dignità alla città

(ANSA) - ALESSANDRIA, 12 FEB - "La gente ha voglia di serietà e competenza. Gianfranco è un esempio di ottimo amministratore, che ha ridato ad Alessandria la dignità che merita e l'ha riportata su palcoscenici nazionali". Lo ha detto Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera dei deputati e segretario regionale della Lega, a proposito della ricandidatura di Gianfranco Cuttica di Revigliasco a sindaco della città.

"Trovatosi da un giorno all'altro con una sentenza della Corte dei Conti che lo ha obbligato a portare il bilancio da +40 milioni a -75 - ha osservato - Cuttica non è andato a piangere in televisione, ma ha lavorato con me e il Governo per ottenere risorse con il 'Decreto Alessandria', mettendo per la prima volta a pari livello la città con Roma".

"L'esempio piemontese e in particolare alessandrino - ha ancora detto Molinari - dimostra che il centro destra dove è unito vince e, soprattutto, governa bene". (ANSA).