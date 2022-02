Siccità: Arpa, prime piogge lunedì, neve a bassa quota

(ANSA) - TORINO, 11 FEB - Prime piogge e nevicate all'orizzonte nel Piemonte brullo e assetato da 64 giorni, a oggi, di siccità. La speranza viene da una perturbazione atlantica in arrivo nella giornata di lunedì, secondo le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Le precipitazioni attese saranno comunque "di debole intensità, con neve anche a bassa quota".

Lo zero termico dovrebbe attestarsi a 500-600 metri.

I primi segnali di cambiamento della situazione meteorologica sono arrivati già oggi, con il passaggio di una debole perturbazione che eroso - spiega Arpa - il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo, ed è transitato sulle Alpi senza causare precipitazioni.

Secondo le previsioni a medio termine di Smi (Società meteorologica italiana), tuttavia, da martedì l'alta pressione tornerà a consolidarsi con temperature massime a 15 gradi in pianura e bassa collina. (ANSA).