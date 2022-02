BasicNet: +16,6% vendite aggregate nel 2021

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - BasicNet, società che controlla i marchi Robe di Kappa, Superga e K-Way, ha chiuso il 2021 con vendite aggregate sviluppate nel mondo dai licenziatari, pari a 949,4 milioni di euro, in crescita del 16,6% rispetto all'esercizio precedente. Il recupero è trainato dalle Americhe (+60,2%). Medio Oriente e Africa registrano una crescita del 40,5%, l'Europa, che rappresenta circa il 68% delle vendite aggregate, segna un +17,6%, mentre Asia e Oceania stanno ancora recuperando gli effetti della sostituzione di un licenziatario.

Il fatturato consolidato dell'ultimo trimestre è pari a 296,4 milioni, in crescita del 14,1% sul 2020 e di oltre il 14% sul corrispondente periodo dell'anno record 2019. L'ebitda è pari a 44,2 milioni, più che raddoppiato rispetto al 2020 e +4,% rispetto al 2019; l'ebit è di 31,6 milioni, più che quadruplicato rispetto al 2020 e +3,5% sul 2019; la posizione finanziaria netta ammonta a -61,7 milioni di euro in forte miglioramento rispetto ai -82,2 milioni di euro a fine 2020 e ai -78,3 milioni di euro al 31 dicembre 2019.

"La flessibilità del modello di business del Gruppo - afferma l'amministratore delegato Federico Trono - ha permesso nel 2020 di dare una pronta risposta all'emergenza pandemica. I risultati 2021 ne confermano l'efficacia: il Gruppo ha consuntivato una crescita dei principali indicatori, confermando la solidità patrimoniale. Il miglioramento della redditività e della posizione finanziaria netta, anche rispetto al 2019, consentono di perseguire i progetti strategici". Trono ricorda che nel 2021 "il Gruppo è stato in prima linea nella lotta contro il Covid, aprendo al BasicVillage di Torino, quartiere generale di BasicNet, il Centro vaccinale di Humanitas Gradenigo". (ANSA).