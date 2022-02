Smog: salgono Pm10, Torino ferma di nuovo i diesel Euro 5

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - Si riaccende a Torino il semaforo anti smog. I dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte evidenziano il superamento del valore di 50 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di Pm10 nell'aria per tre giorni consecutivi e per questo motivo da domani le misure di limitazione del traffico passeranno al livello arancio.

Torna, dunque, domani e venerdì il blocco dei veicoli diesel fino agli Euro 5, valido dalle ore 8 alle 19, e dei veicoli diesel Euro 3 e Euro 4 adibiti al trasporto merci. Le limitazioni riguardano anche i veicoli dotati di dispositivo Move In. (ANSA).