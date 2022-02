Morto durante stage: Torino, scuole occupate diventano 8

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - Sono diventate 8 le scuole occupate dagli studenti a Torino. Si sono aggiunte l'istituto superiore Bodoni-Paravia e il liceo artistico Aldo Passoni. "Ci riprendiamo i nostri spazi", rivendicano i giovani che si sono uniti alla protesta dei licei Gioberti, Alfieri, Primo Levi, Cottini, Cattaneo e D'Azeglio.

La mobilitazione è nata dalle proteste per la morte di Lorenzo Parelli, il 18enne deceduto in fabbrica in provincia di Udine durante uno stage e dopo gli scontri con la polizia a Torino, in piazza Arbarello, del 28 gennaio. (ANSA).