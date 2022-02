Carlo Levi, mostre pittura, foto e film per 120 anni nascita

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - In occasione dei 120 anni dalla nascita, Torino celebra Carlo Levi con una serie di appuntamenti che prendono il via oggi. Il programma, raccolto sotto il titolo 'Tutta la vita è lontano', è frutto della collaborazione fra Gam, Circolo dei Lettori, Camera e Museo del Cinema.

Per ricordare l'intellettuale antifascista che con il suo impegno civile e politico fu tra i protagonisti del Novecento, ma anche il romanziere e il pittore, scenderanno in campo scrittori del calibro di Francesco Piccolo, Claudia Durastanti, Mario Desiati, Filippo La Porta e Nicola Lagioia, che animeranno una serie di incontri nella sede del Circolo dei Lettori a partire da questa sera.

La maratona in ricordo di Levi prevede domani il taglio del nastro alla Gam della mostra dedicata alla sua opera di pittore, ma già oggi è al via un'altra rassegna che presenta gli scatti fotografici che Mario Carbone fece per documentare un viaggio di Levi in Basilicata nel 1960. Curata da Camera, è stata allestita nella sede del Circolo dei Lettori.

In programma anche cinque proiezioni cinematografiche al Massimo di Torino e uno spettacolo musicale ispirato a 'Cristo si è fermato a Eboli', sabato sera sempre al Circolo.

Il celebre film di Francesco Rosi con Gian Maria Volonté tratto dal romanzo sarà invece proiettato al Massimo il 14 febbraio alle 20.30, preceduto da una introduzione di Luca Beatrice ed Elena Loewenthal. (ANSA).