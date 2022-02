Vaccini: Piemonte rimodula hub, Valentino torna in stand-by

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - Dal fine settimana l'hub vaccinale del Valentino, a Torino, torna in stand-by, pronto per essere riattivato qualora dovesse essere necessario in futuro, sia come centro per i vaccini che a supporto dei posti letto del sistema ospedaliero. La Regione Piemonte ha infatti deciso di rimodulare la rete dei centri vaccinali, dal momento che la campagna è ormai stata ultimata e la pressione delle somministrazioni quotidiane si è fortemente ridotta, per ottimizzare le risorse da dedicare nuovamente al potenziamento dell'attività sanitaria ordinaria e non strettamente legata alla pandemia.

Nel capoluogo piemontese, la riorganizzazione degli altri centri avverrà in modo graduale da qui a fine febbraio. Le somministrazioni verranno concentrate in 5 hub: il Sermig per l'area Nord, il Lingotto per l'area Sud, il San Giovanni Bosco per i fragili e per le vaccinazioni pediatriche l'hub di via Gorizia della Fondazione Compagnia di San Paolo e quello di corso Principe Oddone di Humanitas. (ANSA).