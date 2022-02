Siccità: Piemonte senza neve, manca 1 miliardo di mc d'acqua

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - Non ci sono piogge all'orizzonte e il Piemonte deve fare i conti con una siccità diffusa in tutta la regione, "severa" nella parte centrale, secondo l'indice sui 6 mesi calcolato da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Mancano due terzi dell'acqua normalmente invasata in questo periodo nel lago Maggiore e il deficit delle risorse idriche accumulate nella neve è del 60%: rispetto a 1.600 milioni di metri cubi ce ne sono appena 620. Ma quindi un miliardo di metri cubi.

Il Po nell'Alessandrino ha una portata dimezzata. Per il momento non è il più lungo periodo secco degli inverni in Piemonte dopo 62 giorni all'asciutto è solo il 13°, il peggiore è stato tra il novembre 1999 e il marzo 2000, con 137 giorni consecutivi - ma la situazione comincia a preoccupare.

Il quadro è stato delineato, oggi, nell'incontro on line dell'assessore regionale all'Ambiente Matteo Marnati con le Province del Piemonte. "I dati più allarmanti - ha detto Marnati - arrivano dal fiume Sesia, che mostra quasi l'80% in meno di acqua, dal Tanaro, con il 65% in meno. La portata del Po è quasi dimezzata e il lago Maggiore invasa solo 35% della capacità massima teorica".

La ricognizione effettuata in tutta la regione evidenzia anche situazioni di emergenza "sporadiche e confinate nelle aree montane e collinari", nella disponibilità di acqua per scopi potabili. Ma se il periodo di siccità dovesse perdurare "è a rischio anche l'approvvigionamento di acqua per uso agricolo".

